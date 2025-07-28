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Жертвами муссонных дождей в Пакистане стали 279 человек

В Пакистане проливные дожди стали причиной гибели 279 человек. Тысячи домов стали непригодны для проживания. Об этом сообщают местные СМИ.

Муссонные ливни обрушились на Пакистан с конца июня. Наибольший ущерб был нанесен провинции Пенджаб, на ее территории подтверждены 151 погибший и 536 пострадавших.

На данный момент известно о 279 жертвах непогоды во всей стране. Повреждены более 1,5 тыс. домов.

Также значительный ущерб был нанесен фермерству: погибли не менее 374 животных, что усугубило положение зависящих от сельского хозяйства общин.

Синоптики предупреждают, что новая волна дождей обрушится на несколько районов страны до 31 июля.

Исламабад, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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