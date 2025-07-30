В Эквадоре бандиты застрелили королеву красоты

В Эквадоре бандитская группировка расправилась с королевой красоты и ее семьей. Полиция проводит расследование.
Бандиты расстреляли бывшую королеву красоты эквадорской провинции Манаби 25-летнюю Эстер Габриэлу Мурильо Крус. Женщину доставили в больницу, где она скончалась от огнестрельных ранений.
Кроме того, пострадали сожитель Крус и ее годовалая дочь. Их госпитализировали с тяжелыми травмами.
Правоохранительные органы проводят расследование. Мотивы преступников устанавливаются.
Кито, Зоя Осколкова
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