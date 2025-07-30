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Среда, 30 июля 2025, 15:57 мск

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В Эквадоре бандиты застрелили королеву красоты

В Эквадоре бандитская группировка расправилась с королевой красоты и ее семьей. Полиция проводит расследование.

Бандиты расстреляли бывшую королеву красоты эквадорской провинции Манаби 25-летнюю Эстер Габриэлу Мурильо Крус. Женщину доставили в больницу, где она скончалась от огнестрельных ранений.

Кроме того, пострадали сожитель Крус и ее годовалая дочь. Их госпитализировали с тяжелыми травмами.

Правоохранительные органы проводят расследование. Мотивы преступников устанавливаются.

Кито, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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