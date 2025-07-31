Один человек погиб и семеро получили травмы в Японии при эвакуации из-за цунами

В Японии в ходе массовой эвакуации погибла женщина, еще семь человек получили травмы. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров Ёсимасу Хаяси.

58-летняя женщина эвакуировалась на автомобиле, не справилась с управлением и съехала в кювет. Пострадавшую доставили в больницу с тяжелой травмой головы, несмотря на усилия врачей, пациентка скончалась.

Кроме того, различные травмы получили еще семь человек, которые пытались в спешке покинуть зону бедствия.

Ранее свыше 2 млн жителей тихоокеанского побережья Японии получили предупреждения об эвакуации из-за угрозы возникновения цунами, причиной которого стало мощное землетрясение на Камчатке.

Токио, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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