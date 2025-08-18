Трое погибли и 20 человек пострадали в аварии с автобусом в Стамбуле

В Стамбуле междугородный автобус попал в аварию. По предварительным данным, три человека погибли и не менее 20 пострадали.
Транспорт с 35 пассажирами следовал из Токата в Текирдаг. Водитель не справился с управлением, автобус врезался в ограждение в стамбульском районе Санджактепе.
«По предварительным оценкам, погибли три человека, не менее 20 получили ранения», – говорится в пресс-релизе властей провинции.
На месте работают экстренные службы. Пострадавших госпитализировали в ближайшие больницы. Проводится расследование, причины аварии устанавливаются.
Стамбул, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»