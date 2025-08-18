российское информационное агентство 18+

Италия и Польша не хотят отправлять свои войска на Украину

Варшава сомневается в необходимости отправки западных войск на Украину. Об этом заявил глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий.

«Мы имеем дело с так называемой «коалицией желающих», страны которой готовы отправить свои войска на Украину. Я не знаю, хорошее ли это решение», – цитирует его заявление РИА «Новости».

Богуцкий обратил внимание, что президент Польши Кароль Навроцкий выступил против отправки польских военных на Украину.

Стоит отметить, что разногласия в Европе по этому поводу нарастают. В понедельник премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время виртуальной встречи «коалиции желающих» также высказала несогласие с инициативой президента Франции Эммануэля Макрона о развертывании европейского миротворческого контингента на Украине, сообщила газета Corriere della Sera.

