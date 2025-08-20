США создают флот беспилотных катеров для китайского направления

Пентагон приступил к реализации планов по созданию флота беспилотных лодок военного назначения, чтобы помешать потенциальному продвижению КНР через Тайваньский пролив. Об этом сообщает Reuters, публикацию которого цитирует «Прайм».

По данным агентства, министерство обороны США испытывает трудности из-за технических поломок. В частности, один из инцидентов произошел в Калифорнии в июле, когда беспилотное судно «неожиданно заглохло». Пока американские чиновники пытались справиться с проблемой программного обеспечения судна, другая автономная лодка врезалась в его правый борт.

Reuters также обращает внимание на другой инцидент, который произошел за несколько недель до этого при тестировании ВВС США. Как заявили агентству четыре неназванных источника, знакомые с ситуацией, во время буксировки автономное судно неожиданно ускорилось и перевернуло другую лодку, которая его буксировала. В результате капитан лодки-буксира оказался в воде, но не пострадал.

Вместе с тем Пентагон столкнулся и с другой проблемой. В частности, у подразделения, занимающегося сбором данных беспилотными суднами, уволили главного адмирала. В то же время на неопределенный срок приостановлен контракт почти на 20 млн долларов с (американской военной компанией) L3Harris Technologies, которая предоставляет автономное программное обеспечение, используемое для управления некоторыми судами.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

