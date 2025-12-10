Законопроект о выходе США из НАТО внесли в конгресс

Конгрессмен-республиканец Томас Масси внес в парламент проект закона о выходе США из НАТО. Об этом сообщил офис законодателя.

В тексте документа говорится, что членство США в НАТО не соответствует интересам национальной безопасности, а сам Североатлантический альянс является «пережитком холодной войны». Автор инициативы отмечает, что НАТО была создана для противодействия СССР, который распался 30 лет назад. Участие США в альянсе уже обошлось налогоплательщикам «в триллионы долларов», указывает конгрессмен.

«Мы должны выйти из НАТО и использовать эти деньги для защиты нашей собственной страны», – настаивает Масси.

«Наша конституция не разрешает постоянного участия во внешних конфликтах, о чем нас прямо предостерегали отцы-основатели. Америка не должна быть гарантией безопасности для всего мира, особенно когда богатые страны отказываются платить за свою собственную оборону», – подчеркивается в заявлении конгрессмена. Европейские участники НАТО обладают достаточным экономическим и военным потенциалом для обеспечения собственной обороны, полагает он.

В случае принятия закона его нормы обязывают президента США официально уведомить НАТО о выходе страны из блока и запрещают использовать средства американских налогоплательщиков для финансирования бюджетов НАТО.

Надо отметить, что аналогичный законопроект представил сенатор-конгрессмен от штата Юта Майк Ли.

Вашингтон, Наталья Петрова

