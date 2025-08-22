В Китае шесть человек погибли в результате ЧП на мосту

В Китае на мосту оборвался строительный канат. В результате шесть человек погибли, еще десять числятся пропавшими без вести.
ЧП произошло на мосту через реку Хуанхэ в провинции Цинхай, где строится Сычуань-Цинхайская железная дорога. В момент происшествия на месте находились 16 рабочих.
Шесть человек получили смертельные травмы, еще десять человек пропали без вести.
На месте работают оперативные службы. В операции спасения принимают участие 386 человек, 66 единиц техники и 23 катера.
Пекин, Зоя Осколкова
