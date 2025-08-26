В порту Гамбурга прогремели взрывы

В порту Гамбурга произошел пожар и прогремели несколько взрывов. По предварительным данным, пострадали не менее пяти человек. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Началось все с того, что в складской зоне загорелся автомобиль. Огонь перекинулся на газовые баллоны, которые взорвались, горящие обломки разлетелись далеко за территорию порта. Полиции пришлось частично перекрыть автотрассу A1.

В результате пострадали пять человек, один из них находится в критическом состоянии, а второй получил тяжелые травмы. Среди пострадавших есть пожарные.

На месте работают оперативные службы, в тушении задействованы более 300 человек. Причины пожара устанавливаются.

Гамбург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube