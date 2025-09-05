российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 5 сентября 2025, 15:36 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Йемене заявили о попытках хуситов создать химоружие

Власти Йемена заявили о том, что шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) пытается создать химическое оружие. Об этом сообщает эмиратская газета The National.

«Террористическое ополчение хуситов создало заводы по производству химического оружия под непосредственным контролем и управлением иранских специалистов, это представляет катастрофическую угрозу региональной и международной безопасности», – заявил министр информации признанного правительства Йемена Муаммар аль-Арьяни.

По его словам, материалы для производства химоружия поставил Иран. Члены группировки уже начали подготовку этих смертоносных материалов и установку их на баллистических ракетах и ​​беспилотниках, добавил аль-Арьяни.

Министр призвал ООН и Организацию по запрещению химического оружия расследовать эту информацию.

Сана, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Ближний Восток

Израильская армия приступила к захвату Газы / На границе Ирана и Ирака произошла перестрелка / Путин и Эрдоган обсудили сирийское обострение и Украину / В Ираке при пожаре в магазине погибли более 60 человек / Китайские военные целились лазером в немецкий самолет в Красном море / Движение ХАМАС согласилось на перемирие в секторе Газа с тремя оговорками / Разведка США узнала о планах Ирана заминировать Ормузский пролив / Иран закрыл главе МАГАТЭ доступ на свои ядерные объекты

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Ближний Восток,