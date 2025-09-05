В Йемене заявили о попытках хуситов создать химоружие

Власти Йемена заявили о том, что шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) пытается создать химическое оружие. Об этом сообщает эмиратская газета The National.

«Террористическое ополчение хуситов создало заводы по производству химического оружия под непосредственным контролем и управлением иранских специалистов, это представляет катастрофическую угрозу региональной и международной безопасности», – заявил министр информации признанного правительства Йемена Муаммар аль-Арьяни.

По его словам, материалы для производства химоружия поставил Иран. Члены группировки уже начали подготовку этих смертоносных материалов и установку их на баллистических ракетах и ​​беспилотниках, добавил аль-Арьяни.

Министр призвал ООН и Организацию по запрещению химического оружия расследовать эту информацию.

Сана, Зоя Осколкова

