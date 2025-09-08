В Германии пенсионер четыре дня провел в лифте без еды и воды

В Германии пожилой мужчина застрял в лифте в частном доме и выживал четыре дня без воды и пищи. Об этом сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел в городе Оснабрюк. Сын пожилого человека обратился в полицию, так как обеспокоился тем, что отец несколько дней не отвечал на звонки.
Прибывшие на месте спасатели вскрыли дверь частного дома и услышали слабые стоны, доносившиеся из лифта. Кабину взломали и нашли пенсионера, который был в крайне тяжелом состоянии. Пострадавшего доставили в больницу.
Мужчина рассказал, что застрял в лифте четыре дня назад. Двери заблокировались из-за перегоревшего предохранителя, при этом кнопка экстренного вызова также перестала работать. Пожилой человек смог проделать небольшое отверстие, через которое поступал воздух, но сам выбраться не сумел.
Берлин, Зоя Осколкова
