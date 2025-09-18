российское информационное агентство 18+

Канада дала неделю украинцам на доказательство освобождения от мобилизации

Власти Канады потребовали от мужчин, приехавших с Украины, доказать, что они не уклоняются от призыва на военную службу. Об этом заявили в сообществе Ukrainian Canada.

Украинцы, которые подали документы на разрешение на постоянное место жительства в Канаде, получили письма от министерства гражданства и иммиграции с требованием предоставить доказательства того, что они не уклоняются от мобилизации.

В письме уточняется, что мужчины, прибывшие в Канаду с Украины, обязаны предоставить заверенную копию документа об освобождении от военной службы или заверенную копию военных документов, которые выданы украинскими государственными органами.

На предоставление всех документов украинцам дается семь дней.

В настоящее время на Украине проходит обязательная мобилизация военнообязанных мужчин от 25 до 60 лет. От службы освобождены граждане, чье состояние здоровья не позволяет отправиться в ВСУ, либо те, кто занят на важном для страны производстве.

Оттава, Зоя Осколкова

