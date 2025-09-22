Турция обвинила ЕС в «двойных стандартах» из-за визового режима

ЕС демонстрирует двойные стандарты по отношению к Турции и Украине в вопросе визового режима. Об этом пишет турецкая проправительственная газета Hürriyet.

Киеву предоставляют существенные послабления, в то время как ЕС перед Анкарой не выполняет своих обязательств, хотя именно Турция на данный момент ближе всего подошла к решению вопроса с безвизом, рассказал изданию Селим Сарыибрагимоглу.

Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил, что Анкара выполнила 66 из 72 критериев, выдвинутых Евросоюзом для введения безвизового режима, а также продолжает работу по оставшимся пунктам. Тем не менее, по его словам, реального прогресса в вопросе отмены виз для граждан Турции достигнуто не было.

В то же время Украина, получив статут кандидата на вступление ЕС, должна была выполнить всего семь условий, из которых выполнены четыре. Тем не менее, подтверждает эксперт, «переговорный процесс не был остановлен».

Начало переговоров по вступлению Турции в Европейский союз (ЕС) было положено в 2005 году. В 2025 году Европарламент заявил, что переговоры не могут возобновиться из-за проблем с демократией и правами человека в Турции.

Анкара, Зоя Осколкова

