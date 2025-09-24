В Китае женщина погибла, наступив на емкость с кислотой

В Китае женщина погибла, наступив на емкость с плавиковой кислотой. Опасное вещество почти десять лет назад оставил уборщик.

Женщина гуляла по склону холма на заброшенной территории и случайно наступила на хрупкую емкость. Оказалось, что в колбе была плавиковая кислота – химикат, известный как «вода, растворяющая кости».

С сильным отеком пострадавшую доставили в больницу. Врачи диагностировали у пациентки полиорганную недостаточность и серьезный электролитный дисбаланс. Через пять дней женщина умерла.

Правоохранители оцепили место происшествия и провели расследование. Выяснилось, что емкость оставил уборщик, который в 2015 году использовал кислоту для чистки стен. Теперь мужчине грозит до семи лет тюрьмы за неосторожное обращение с опасными веществами.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

