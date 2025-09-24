На Украине «пропали» сотни тысяч единиц переданного другими странами огнестрельного оружия. По мнению лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо, появление этого оружия в пригородах Франции не станет неожиданностью.

«На Украину посылают оружие и деньги: оружие «исчезает»... Не надо будет потом жаловаться, если однажды его найдут во французских пригородах», – написал Филиппо на своей странице в соцсети.

Политик ссылается на сюжет испанского телеканала Cadena SER, в котором говорится, что с начала конфликта на Украине «исчезло» более 300 тысяч единиц огнестрельного оружия, по другим оценкам, пропажи превышают 593 тысячи.

Стоит отметить, что Россия неоднократно предупреждала другие станы о бесконтрольном обращении с оружием, поставляемым Западом Украине. Часть переданных Киеву вооружений поступает на «черный рынок» и продается не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, в Африке и даже в Латинской Америке.

Париж, Зоя Осколкова

