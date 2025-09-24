российское информационное агентство 18+

Среда, 24 сентября 2025, 16:42 мск

Политик предупредил о риске появления пропавшего на Украине оружия во французских пригородах

На Украине «пропали» сотни тысяч единиц переданного другими странами огнестрельного оружия. По мнению лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо, появление этого оружия в пригородах Франции не станет неожиданностью.

«На Украину посылают оружие и деньги: оружие «исчезает»... Не надо будет потом жаловаться, если однажды его найдут во французских пригородах», – написал Филиппо на своей странице в соцсети.

Политик ссылается на сюжет испанского телеканала Cadena SER, в котором говорится, что с начала конфликта на Украине «исчезло» более 300 тысяч единиц огнестрельного оружия, по другим оценкам, пропажи превышают 593 тысячи.

Стоит отметить, что Россия неоднократно предупреждала другие станы о бесконтрольном обращении с оружием, поставляемым Западом Украине. Часть переданных Киеву вооружений поступает на «черный рынок» и продается не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, в Африке и даже в Латинской Америке.

Париж, Зоя Осколкова

