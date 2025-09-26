В Гонконге попали под запрет квартиры-клетки

В Гонконге попали под запрет малогабаритные жилые помещения площадью меньше 8 кв. м. Китайское правительство борется за улучшение жилищных условий, а правозащитники опасаются, что вырастет арендная плата для беднейших слоев населения.

Законодательный совет Гонконга принял законопроект, направленный на поэтапный отказ от строительства печально известных «домов-клеток». Теперь квартиры должны быть оборудованы отдельной ванной комнатой, средствами пожарной безопасности, освещением и вентиляцией.

Благотворительные организации, помогающие малоимущим, выразили обеспокоенность. По их мнению, нововведение ударит по наименее обеспеченным слоям населения. Помещения в таких домах снимают, как правило, пожилые люди, иммигранты и молодые работники.

В свою очередь власти предусмотрели переходный период для адаптации к новым правилам. Арендодателям разрешат зарегистрировать недвижимость с марта следующего года, что даст им время для проведения необходимых модернизаций для соответствия установленным стандартам.

Гонконг, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube