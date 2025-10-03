российское информационное агентство 18+

СВО: Хроника событий

Пятница, 3 октября 2025, 20:51 мск

Трамп пообещал обрушить на ХАМАС «такой ад», какого еще не было

Фото: Mandel Ngan/AFP/Getty Images

Президент США Дональд Трамп предупредил палестинское движение ХАМАС, что в случае отказа от выполнения условий, предложенных Вашингтоном, «обрушится такой ад, какого еще никто никогда не видел».

«Соглашение с ХАМАС должно быть достигнуто до 6 часов вечера 5 октября по времени Вашингтона, округ Колумбия», – пояснил Трамп в своей социальной сети.

Американский план предусматривает полное прекращение боевых действий и освобождение удерживаемых движением ХАМАС заложников.

«Если этот последний шанс не будет реализован, то на ХАМАС обрушится такой ад, какого еще никто никогда не видел», – заявил американский лидер.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

