Трамп пообещал обрушить на ХАМАС «такой ад», какого еще не было

Президент США Дональд Трамп предупредил палестинское движение ХАМАС, что в случае отказа от выполнения условий, предложенных Вашингтоном, «обрушится такой ад, какого еще никто никогда не видел».

«Соглашение с ХАМАС должно быть достигнуто до 6 часов вечера 5 октября по времени Вашингтона, округ Колумбия», – пояснил Трамп в своей социальной сети.

Американский план предусматривает полное прекращение боевых действий и освобождение удерживаемых движением ХАМАС заложников.

«Если этот последний шанс не будет реализован, то на ХАМАС обрушится такой ад, какого еще никто никогда не видел», – заявил американский лидер.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

