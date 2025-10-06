СМИ: Киев переплатил 129 млн долларов по контрактам на закупку оружия

Украинские власти заключали контракты на закупку оружия и техники не всегда с теми поставщиками, которые предлагали низкие цены. В результате Киев переплатил 129 млн долларов. Об этом сообщает New York Times.

Газета ссылается на подсчеты украинских аудиторов. В ходе ревизии были изучены закупки Киева с начала 2024 года по март 2025 года. Некоторые материалы по итогам проверки были направлены правоохранительным ведомствам для проведения дополнительной оценки.

«Десятки контрактов на поставку артиллерийских снарядов, беспилотников и другого вооружения не были предоставлены компаниям, которые предлагали самые низкие цены. Разница между предложениями по низким ценам и контрактами, которые были заключены, составляет по меньшей мере 129 млн долларов», – говорится в статье.

По словам одного из собеседников издания, переплаты осуществляются по неизвестным причинам и без должного основания. Некоторые контракты не были реализованы в полной мере, а иногда они заключались с компаниями без проверки пригодности их производственных мощностей.

