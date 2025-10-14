российское информационное агентство 18+

Вторник, 14 октября 2025, 11:43 мск

В США маленькая девочка погибла под винтом яхты из-за пьяного капитана

В США ребенка разрубило винтом яхты, которой управлял нетрезвый мужчина. Кроме того, еще одна пострадавшая лишилась ноги.

Инцидент произошел на озере Широн-Харрис в Северной Каролине. Яхта наехала на купающихся людей, в результате десятилетняя девочка погибла от полученных травм, еще одной женщине пришлось ампутировать ногу.

Как показало расследование, управляющий яхтой мужчина был пьян во время происшествия. Компания, отдыхающая на судне, попыталась избавиться от алкоголя, выкинув его в воду. Полицейские обнаружили на яхте десятки полных и пустых бутылок и еще более 50 – в озере.

Виновный в трагедии мужчина ранее уже был задержан за пьяное вождение в Нью-Мексико. До конца расследования его выпустили под залог в миллион долларов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

