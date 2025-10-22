российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 22 октября 2025, 13:32 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Канада аннулировала контракт на поставку Украине 25 броневиков

Власти Канады отменили контракт с компанией, которая должна была отремонтировать бронемашины, предназначенные для Украины. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на министра обороны Дэвида Макгинти.

Договор с компанией Armatec Survivability был подписан еще в 2023 году. Фирма должна была восстановить 25 бронетранспортеров LAV с целью последующей отправки на нужды ВСУ.

«В настоящее время принято решение о расторжении контракта с этой компанией», – сказал канадский министр.

Макгинти не раскрыл причин аннулирования сделки, сославшись на сохранение коммерческой тайны.

Оттава, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Украина

В Польше двух украинцев задержали по подозрению в шпионаже / Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Белгородской области: погиб мирный житель / NYT: Трамп требовал от Зеленского территориальных уступок / Силы ПВО обезвредили шесть дронов ВСУ над Брянской областью / «Это ни к чему не приведет»: Россия отвергла призывы к немедленному перемирию на Украине / Трамп не верит в победу Киева в конфликте с Россией / Рубио заявил Лаврову о важности устойчивого разрешения конфликта на Украине / Макрон анонсировал новую встречу желающих помогать Киеву с участием Зеленского

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Конфликт на Украине, Украина,