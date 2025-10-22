Канада аннулировала контракт на поставку Украине 25 броневиков

Власти Канады отменили контракт с компанией, которая должна была отремонтировать бронемашины, предназначенные для Украины. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на министра обороны Дэвида Макгинти.

Договор с компанией Armatec Survivability был подписан еще в 2023 году. Фирма должна была восстановить 25 бронетранспортеров LAV с целью последующей отправки на нужды ВСУ.

«В настоящее время принято решение о расторжении контракта с этой компанией», – сказал канадский министр.

Макгинти не раскрыл причин аннулирования сделки, сославшись на сохранение коммерческой тайны.

Оттава, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

