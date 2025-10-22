В США самолет рухнул в парке и сбил пешехода

В США легкомоторный самолет экстренно приземлился в парке и сбил пешехода. Об этом сообщает пожарная служба.

Инцидент произошел в городе Лонг-Бич. Самолетом управлял пожилой мужчина, при аварийной посадке он получил различные травмы и был госпитализирован.

Кроме того, пострадала 40-летняя женщина. Она прогуливалась в парке, когда на нее наехало воздушное судно. Отмечается, что оба пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.

Причины крушения устанавливаются. Проводится расследование.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube