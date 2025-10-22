В США самолет рухнул в парке и сбил пешехода

В США легкомоторный самолет экстренно приземлился в парке и сбил пешехода. Об этом сообщает пожарная служба.
Инцидент произошел в городе Лонг-Бич. Самолетом управлял пожилой мужчина, при аварийной посадке он получил различные травмы и был госпитализирован.
Кроме того, пострадала 40-летняя женщина. Она прогуливалась в парке, когда на нее наехало воздушное судно. Отмечается, что оба пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.
Причины крушения устанавливаются. Проводится расследование.
Лос-Анджелес, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»