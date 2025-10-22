российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 22 октября 2025, 16:12 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В США самолет рухнул в парке и сбил пешехода

В США легкомоторный самолет экстренно приземлился в парке и сбил пешехода. Об этом сообщает пожарная служба.

Инцидент произошел в городе Лонг-Бич. Самолетом управлял пожилой мужчина, при аварийной посадке он получил различные травмы и был госпитализирован.

Кроме того, пострадала 40-летняя женщина. Она прогуливалась в парке, когда на нее наехало воздушное судно. Отмечается, что оба пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.

Причины крушения устанавливаются. Проводится расследование.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / США

Автомобиль врезался в ворота у Белого дома в США / Трамп пообещал через два дня прояснить насчет встречи с Путиным / Трамп заявил о намерении завершить девятый международный конфликт / Американская пресса: Трамп передумал встречаться с Путиным в ближайшем будущем / NYT: Трамп требовал от Зеленского территориальных уступок / «Нельзя отложить то, о чем не было договоренности»: Рябков о встрече Лаврова и Рубио / США отложили введение новых санкций против России / СМИ сообщили о переносе встречи Лаврова и Рубио

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, США,