Во Франции задержали подозреваемых в ограблении Лувра

В Париже задержали двоих подозреваемых в ограблении Лувра. Один из преступников попытался улететь в Алжир.
Как сообщает Figaro, в совершении кражи драгоценностей из коллекции Наполеона подозревают четверых. Двое грабителей выкрали ювелирные изделия из здания музея, еще двое помогли им скрыться.
Одного из подозреваемых задержали в аэропорту Шарля-де-Голля. Грабитель пытался улететь из Франции в Алжир.
Поиск еще двоих злоумышленников продолжается. Сумма ущерба оценивается в 88 млн евро.
По версии следствия, один из охранников Лувра мог оказать помощь ворам, предположительно, он передал конфиденциальную информацию, которая помогла найти дыры в системе безопасности музея.
Париж, Зоя Осколкова
