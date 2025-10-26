российское информационное агентство 18+

Воскресенье, 26 октября 2025, 13:52 мск

Во Франции задержали подозреваемых в ограблении Лувра

В Париже задержали двоих подозреваемых в ограблении Лувра. Один из преступников попытался улететь в Алжир.

Как сообщает Figaro, в совершении кражи драгоценностей из коллекции Наполеона подозревают четверых. Двое грабителей выкрали ювелирные изделия из здания музея, еще двое помогли им скрыться.

Одного из подозреваемых задержали в аэропорту Шарля-де-Голля. Грабитель пытался улететь из Франции в Алжир.

Поиск еще двоих злоумышленников продолжается. Сумма ущерба оценивается в 88 млн евро.

По версии следствия, один из охранников Лувра мог оказать помощь ворам, предположительно, он передал конфиденциальную информацию, которая помогла найти дыры в системе безопасности музея.

Париж, Зоя Осколкова

