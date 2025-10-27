российское информационное агентство 18+

Два воздушных судна с авианосца США потерпели крушение в Южно-Китайском море

В Южно-Китайском море потерпели крушение вертолет и истребитель американской армии. Об этом сообщило командование Тихоокеанского флота ВМС США.

Инцидент произошел накануне. Вертолет Seahawk, взлетевший с борта авианосца USS Nimitz, упал в 14:45 по местному времени. Все три члена экипажа выжили, их обнаружили поисково-спасательные подразделения 11-й авианосной ударной группы.

Примерно через полчаса разбился истребитель F-18 Super Hornet. Отмечается, что оба летчика успели катапультироваться.

Детали происшествий не раскрываются. В ВМС США подчеркнули, что оба судна потерпели крушение при «выполнении рутинных операций». Проводится расследование.

Вашингтон, Зоя Осколкова

