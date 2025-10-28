В чернобыльской зоне отчуждения появились собаки с синей шерстью

В Чернобыле обнаружили собак необычного окраса. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на организацию, помогающую животным в зоне отчуждения.
«Смотрители собак, обосновавшихся на месте Чернобыльской аварии, впервые заметили несколько особей с синей шерстью в зоне катастрофы», – говорится в статье.
Наблюдатели утверждают, что синие собаки очень активны и выглядят здоровыми. Вероятно, животные адаптировались к токсичной среде и способны выдерживать негативные воздействия окружающей среды.
На данный момент нет сведений о том, что изменило цвет шерсти псов. Не исключено, что животные окрасились из-за внешнего загрязнения, которое можно удалить, если собак попросту помыть.
Чернобыль, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»