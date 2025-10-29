США заявили о сокращении американских войск в Европе

США уведомили своих союзников по НАТО о сокращении численности американских войск в Европе. Об этом сообщили в румынском министерстве национальной обороны.
«Министерство национальной обороны было проинформировано о сокращении части американских войск, развернутых на восточном фланге НАТО, в рамках процесса переоценки глобальной позиции вооруженных сил США», – говорится в сообщении.
В румынском оборонном ведомстве отметили, что среди бригад, которые будут отозваны из Европы, есть и предназначенные для Румынии и дислоцированные на авиабазе в Михай Когэлничану.
«Это решение было ожидаемым, поскольку Румыния поддерживает постоянный контакт со стратегическим партнером США», – добавили румынские военные.
Вашингтон, Зоя Осколкова
