российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 29 октября 2025, 11:20 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

США заявили о сокращении американских войск в Европе

Фото: официальный сайт НАТО

США уведомили своих союзников по НАТО о сокращении численности американских войск в Европе. Об этом сообщили в румынском министерстве национальной обороны.

«Министерство национальной обороны было проинформировано о сокращении части американских войск, развернутых на восточном фланге НАТО, в рамках процесса переоценки глобальной позиции вооруженных сил США», – говорится в сообщении.

В румынском оборонном ведомстве отметили, что среди бригад, которые будут отозваны из Европы, есть и предназначенные для Румынии и дислоцированные на авиабазе в Михай Когэлничану.

«Это решение было ожидаемым, поскольку Румыния поддерживает постоянный контакт со стратегическим партнером США», – добавили румынские военные.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / США

В США зараженные обезьяны разбежались после аварии с грузовиком / Трамп в очередной раз пообещал урегулировать конфликт на Украине / Венгрия готова в любой момент принять Путина и Трампа для мирных переговоров / Трамп не исключил введение новых санкций против России / Компания из США сорвала контракт на поставку боеприпасов Киеву на 1 млрд долларов / Два воздушных судна с авианосца США потерпели крушение в Южно-Китайском море / Трамп готов встретиться с Путиным при условии уверенности в сделке по Украине / В США пять человек пострадали при стрельбе у университета

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Политика, Европа, США,