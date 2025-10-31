российское информационное агентство 18+

Пятница, 31 октября 2025, 12:15 мск

В Турции аннулировали лицензию популярной у россиян платежной системы

Центробанк Турции лишил лицензии платежную систему Papara, популярную среди российских пользователей. Об этом сообщает Resmi Gazete.

«Лицензия Papara на осуществление деятельности в качестве учреждения электронных денег, выданная 21 апреля 2016 года, была отозвана на основании решения Комиссии по регулированию и надзору в банковской сфере», – говорится в сообщении.

Платежная система Papara пользовалась популярностью у россиян после того, как банковские карты российских банков перестали работать за рубежом. Сервис позволял дистанционно открыть счет по загранпаспорту.

Весной 2025 года МВД Турции сообщало о задержании 13 человек, включая владельца Papara Ахмеда Карслы, подозреваемых в отмывании денежных средств, полученных от нелегальных азартных игр. Были конфискованы активы на 5 млрд турецких лир, а в компании назначили внешнего управляющего.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

