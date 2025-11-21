В Иране хотят перенести столицу из-за водного кризиса

В Иране хотят перенести столицу из Тегерана. С инициативой выступил президент Масуд Пезешкиан.
«Сегодня реальность такова, что у нас больше нет выбора, перенос столицы – это необходимость», – сообщил глава государства на встрече с жителями провинции Казвин.
По словам Пезешкиана, главная причина – серьезные проблемы с обеспечением водоснабжения. Растущее население Тегерана может прийти в скором времени к гуманитарной катастрофе.
Водный кризис наблюдается в Иране в течение нескольких последних лет. Весной четыре провинции – Хорасан-Резави, Йезд, Исфахан и Тегеран – испытывали острый дефицит воды из-за многолетней засухи и пересыхания рек.
Тегеран
