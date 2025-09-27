российское информационное агентство 18+

Иран передал России землю под строительство железной дороги для МТК «Север – Юг»

Фото: ru.freepik.com

Иран передал российской стороне порядка 34 километров участка земли, выделенного под строительство железной дороги Решт – Астара для международного транспортного коридора «Север – Юг». Об этом сообщила министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садек.

«Около 34 километров передано российской компании, чтобы она могла начать работы», – цитирует министра агентство SNN (перевод РИА «Новости»).

Как отметила Садек, под строительство участка железной дороги Решт – Астара длиной 162 км уже выкуплено около половины земель, при этом иранская сторона рассчитывает завершить выкуп всех земель до конца марта 2026 года.

МТК «Север-Юг» проходит от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия), его протяженность 7,2 тысячи километров. Главная задача МТК – развитие и логистическая поддержка внешнеторговых связей России и других стран-участниц с государствами Южной Азии и Ближнего Востока, особенно Индией, Ираном и странами Персидского залива. Существуют три маршрута МТК – транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), западный и восточный (сухопутные).

Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора – Решт – Астара в Иране. Общая стоимость составляет 1,6 млрд евро, из них 1,3 млрд евро – российский кредит, остальное – средства иранской стороны.

Тегеран, Наталья Петрова

