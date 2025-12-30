США атаковали боевыми дронами причал в Венесуэле

США атаковали беспилотниками портовую инфраструктуру на побережье Венесуэлы. Об этом сообщают американские СМИ.

По данным ЦРУ, причал использовался венесуэльской бандой Tren de Aragua для хранения и транспортировки наркотиков. В момент нанесения ударов, как утверждают источники, людей на месте не было, поэтому удалось избежать жертв.

Отмечается, что боевые беспилотники разрушили причал. Этот объект лишь один из многих, которые используются наркокартелями в Венесуэле, а данный удар может значительно обострить напряженность в отношениях между Вашингтоном и Каракасом.

США на протяжении нескольких месяцев усиливают давление на Венесуэлу. В частности, Пентагон направил в Карибское море тысячи военнослужащих и авианосную ударную группу. Американские военные несколько раз атаковали суда, которые, предположительно, используют наркоторговцы.

Кроме того, президент Дональд Трамп пригрозил ввести блокаду для всех подсанкционных нефтяных танкеров, связанных с Венесуэлой. Американский лидер также заявил, что режим президента Николаса Мадуро использует нефть для финансирования «наркотерроризма, торговли людьми, убийств и похищений». Мадуро категорически это отрицает, утверждая, что Вашингтон пытается свергнуть его, чтобы захватить нефтяные ресурсы его страны.

Каракас, Зоя Осколкова

