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Пятница, 13 марта 2020, 16:04 мск

Новости Италия

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Lamborghini останавливает выпуск автомобилей в Италии из-за коронавируса

www.lamborghini.com

Автопроизводитель Lamborghini приостанавливает выпуск машин на заводе в Сант-Агата Болоньезе (Италия). Об этом сообщает Motor1.

По словам главы автомобильного бренда Стефано Доменикали, решение о приостановке производства «является актом социальной ответственности перед гражданами Италии, оказавшимися в чрезвычайной ситуации из-за эпидемии коронавируса».

Предприятие Lamborghini в Сант-Агата Болоньезе закроется на период с 13 по 25 марта.

По последним данным, в Италии выявлено 15113 случая заражения COVID-19, 1016 человек скончались. Итальянцев ограничили в передвижении по стране, запретили проводить массовые мероприятия, закрыли школы, университеты и другие образовательные учреждения. Вспышка коронавируса стала причиной приостановки национального чемпионата по футболу. Кроме того, в стране не работают магазины, рестораны и другие заведения, кроме продуктовых супермаркетов и аптек.

Рим, Зоя Осколкова

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© 2020, РИА «Новый День»

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Италия, Европа, В мире, Транспорт, Экономика, Европа, Коронавирус из Китая,