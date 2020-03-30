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Понедельник, 30 марта 2020, 12:25 мск

Новости Италия

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Премьер Италии предрек вспышку антиевропейских настроений из-за коронавируса

Кризис, вызванный распространением коронавируса, может привести к росту антиевропейских настроений в Италии и Испании. Об этом заявил итальянский премьер-министр Джузеппе Конте в интервью газете El Pais.

«Риск очевиден. Националистические инстинкты в Италии, а также в Испании и других странах будут намного сильнее, если Европа не справится с этой задачей», – сказал Конте.

Премьер Италии отметил, что в целях борьбы с распространением инфекции власти вынуждены ограничивать конституционные права граждан. Евросоюз, по мнению Конте, должен реагировать, избегая трагических ошибок.

Кризис, возникший из-за пандемии в здравоохранении, быстро перекинулся на экономическую и социальные сферы. При этом далеко не все европейские страны осознают жесткость введенных ограничений и их влияние на экономику, указал Конте.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время в Италии 97,6 тысячи человек заражены коронавирусом нового типа. 10,7 тысячи скончались.

Рим, Зоя Осколкова

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Италия, Европа, В мире, Здоровье, Пандемия короновируса, Политика, Европа, Коронавирус из Китая,