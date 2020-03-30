Найдена ещё одна деревня в Италии, жители которой не болеют коронавирусом нового типа

В Италии нашлась ещё одна деревня, жители которой не болеют короновирусной инфекцией нового типа. Как сообщает The Guardian, деревня Монтальдо Торинезе также находится недалеко от центра эпидемии, но в ней до сих пор не зарегистрировано ни одного случая заражения.

Мэр Монтальдо Торинезе, в котором проживает около 720 человек, Серхио Гайотти рассказал журналистам, что местные условия помогают людям бороться с коронавирусом. «Прежде всего, чистый воздух и нетронутые ландшафты. И, возможно, местная чудодейственная вода», – отметил он. По местной легенде, перед битвой неподалеку от Маренго в 1800 году у местного источника воды излечивались солдаты и офицеры армии французского полководца Наполеона Бонапарта. «Сейчас запрещено пить воду из этого источника. Но мы используем его для орошения полей», – объяснил Гайотти.

После этого мэр более серьезным тоном добавил, что местных жителей отличает от других соблюдение принципов здорового образа жизни и правил гигиены.

«Когда коронавирус начал распространяться, мы поместили в почтовые ящики бумагу с инструкциями, которым должны следовать люди. Кроме того, наше преимущество в том, что вокруг нас нет промышленной зоны», – сказал Гайотти о возможных причинах, по которым в Монтальдо-Торинезе еще нет ни одного случая инфекции, от которой страдает Италия.

Отметим, что Монтальдо-Торинезе находится в Пьемонте, всего в 19 километрах от столицы Туринского региона, где коронавирусом заразились почти 3700 человек. Пьемонт примыкает к Ломбардии и региону Эмилия-Романья, который в наибольшей степени пострадал от пандемии.

Напомним, что первая деревня, в которой нет ни одного больного COVID-19, находится в провинции Павия в Ломбардии. Ее жители высказали гипотезу, что имеют в крови некие антитела, защищающие от коронавируса, и теперь до 2 апреля все они должны сдать вирусологам кровь на анализ.

Всего в Италии 97 689 случаев коронавируса, он вызвал 10 779 смертей.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 30.03.20

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