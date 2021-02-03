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Среда, 3 февраля 2021, 16:00 мск

Новости Италия

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В Италии мэр запретила горожанам болеть коронавирусом

Жителям итальянского города Онифери на острове Сардиния запрещается болеть коронавирусом. Такой указ издала мэр Стефания Пирас, пишет ANSA.

«Гражданам категорически запрещено болеть, требовать лечения и лекарства и заражаться вирусом Covid-19», – говорится в документе.

Дело в том, что в городе не осталось лечащих врачей, а попытки найти медиков не увенчались успехом. Врачи из других регионов страны крайне перегружены из-за пандемии коронавируса.

«Ситуация находится на пределе, и вскоре, по соглашению с другими коллегами, мы организуем встречу в Кальяри», – сообщила Пирас. По ее словам, другие коммуны острова, такие как Саруле, Олзай, Нулэ и Бенетутти также нуждаются в медицинских специалистах. Они намерены присоединиться к протестам против ситуации в сфере здравоохранения в Италии, на фоне которой граждане лишились права на медицинскую помощь.

Рим, Зоя Осколкова

Рим. Другие новости 02.02.21

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Италия, Европа, В мире, Здоровье, Пандемия коронавируса, Европа, Коронавирус из Китая,