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Вторник, 22 июня 2021, 15:41 мск

Новости Италия

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В Италии дети судятся с родителями-антипрививочниками

В Италии два подростка из разных городов намерены подать в суд на своих родителей, которые не разрешают им ставить прививку от коронавируса. Об этом сообщает Corriere della Sera.

17-летний юноша из Флоренции обратился в Ассоциацию семейных адвокатов (AMI) Тосканы. Он считает, что вакцинация позволит ему безопасно гулять с друзьями, а также путешествовать, но родители назвали прививку гадостью и не дают согласия на процедуру.

При этом юноша не может получить препарат без согласия родителей. Если дело дойдет до суда, то в семью могут назначить специального куратора от прокуратуры.

Подобный случай произошел и в городе Ареццо. Там 16-летний подросток также хочет добиться права получения вакцины.

Рим, Зоя Осколкова

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© 2021, РИА «Новый День»

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Италия, Европа, В мире, Здоровье, Пандемия коронавируса, Европа, Коронавирус из Китая,