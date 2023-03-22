Государственные порталы Италии подверглись хакерской атаке

Хакеры атаковали сайты государственных учреждений и министерств Италии. Об этом сообщает издание La Repubblica.
Кибератаке подверглись сайты правительства, министерств иностранных дел, обороны и других структур итальянской власти. Отмечается, что речь идет о DDoS-атаках.
Кроме того, проблемы замечены в информационной системе обслуживающей транспортное сообщение в Риме компании Atac. Привела ли хакерская атака к каким-либо серьезным последствиям, неизвестно.
Предположительно, причастной к кибератаке может быть группировка No name. Нападение может быть связано с заявлением премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая сказала об отсутствии условий для начала переговоров по Украине.
Рим, Зоя Осколкова
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