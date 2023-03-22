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Среда, 22 марта 2023, 14:56 мск

Новости Италия

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Государственные порталы Италии подверглись хакерской атаке

Хакеры атаковали сайты государственных учреждений и министерств Италии. Об этом сообщает издание La Repubblica.

Кибератаке подверглись сайты правительства, министерств иностранных дел, обороны и других структур итальянской власти. Отмечается, что речь идет о DDoS-атаках.

Кроме того, проблемы замечены в информационной системе обслуживающей транспортное сообщение в Риме компании Atac. Привела ли хакерская атака к каким-либо серьезным последствиям, неизвестно.

Предположительно, причастной к кибератаке может быть группировка No name. Нападение может быть связано с заявлением премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая сказала об отсутствии условий для начала переговоров по Украине.

Рим, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Кибертерроризм

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