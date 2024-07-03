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Среда, 3 июля 2024, 11:51 мск

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Италия заключит крупнейший контракт с Rheinmetall на поставку танков и боевых машин

Италия собирается закупить военной техники у немецкого производителя оружия Rheinmetall на 20 млрд евро. Это будет крупнейший в истории компании контракт на поставку вооружений.

Как сообщает Handelsblatt со ссылкой на источники, Италия хочет разместить заказ на поставку 550 боевых машин в течение 15 лет. Речь идет о 350 БМП Lynx и 200 танках Panther.

Стоимость контракта оценивается в 20 млрд евро. Если сделка состоится, то она станет самой крупной в истории Rheinmetall.

1 июля стало известно, что немецкий производитель получил от Вооруженных сил Германии заказ на поставку 6,5 тысячи военных грузовиков на сумму 3,5 млрд евро.

Рим, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Германия

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