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Четверг, 20 марта 2025, 19:40 мск

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Без «красных линий»: переговоры США с Киевом пройдут в один день с американо-российской встречей

Переговоры Киева и Вашингтона по урегулированию украинского кризиса пройдут в понедельник, 24 марта, в Саудовской Аравии. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

В этот же день и там же представители США встречаются с российской стороной. По словам Зеленского, пока неясно, будут ли переговоры идти параллельно или по очереди.

Комментируя свои телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, глава киевского режима не стал акцентировать внимание на так называемых «красных линиях», от которых ранее он был не готов отступиться. В частности, по вопросу «невозможности невступления» Украины в НАТО Зеленский сказал, что тут «не о чем говорить».

«Относительно нейтральности. Если это был вопрос про НАТО, то я всегда говорил – к сожалению, нас не берут в НАТО. Мы действительно очень хотим, мы считаем, что это решило бы много проблем. Но не о чем говорить. США как главный союзник в НАТО не поддерживает Украину в НАТО. На сегодняшний день это так», – констатировал глава киевского режима.

Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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