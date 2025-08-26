Вооруженные формирования Украины захлестнула волна дезертирства

В украинской прессе опубликованы данные о росте числа возбужденных дел за самовольное оставление воинской части и дезертирство.

Согласно этой информации, с 2022 года по июль текущего года зафиксировано более 250 тысяч подобных случаев. Из них более 200 тысяч дел открыли за самовольное оставление части и еще 50 тысяч – за дезертирство.

Между тем, по оценкам экспертов, эта статистика занижена, как минимум, в два раза. Ранее депутаты Верховной Рады заявляли, что реально количество скрывшихся из воинских частей приблизилось к 400 тысячам человек.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube