российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 26 августа 2025, 20:41 мск

Новости Киев

Новости, Кратко, Популярное

Вооруженные формирования Украины захлестнула волна дезертирства

Фото: glavcom.ua

В украинской прессе опубликованы данные о росте числа возбужденных дел за самовольное оставление воинской части и дезертирство.

Согласно этой информации, с 2022 года по июль текущего года зафиксировано более 250 тысяч подобных случаев. Из них более 200 тысяч дел открыли за самовольное оставление части и еще 50 тысяч – за дезертирство.

Между тем, по оценкам экспертов, эта статистика занижена, как минимум, в два раза. Ранее депутаты Верховной Рады заявляли, что реально количество скрывшихся из воинских частей приблизилось к 400 тысячам человек.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Украина

Польша обещает блокировать включение Украины в ЕС из-за Волыни / Бельгия в сентябре передаст Киеву истребители F-16 / Российские бойцы столкнулись на СВО с наемниками из Польши и Румынии / Киев и Европа пытаются нивелировать договоренности Путина и Трампа – МИД России / Армия России зашла на северную окраину Купянска / Трамп раскрыл, почему Путин не хотел встречаться с Зеленским / Трамп заявил, что США больше не тратят деньги на Украину / Польша отключает Украину от Интернета

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Конфликт на Украине, Украина,