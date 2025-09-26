российское информационное агентство 18+

Пятница, 26 сентября 2025, 19:24 мск

Зеленский обвинил Венгрию в нарушении воздушного пространства Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил Будапешт в нарушении воздушного пространства Украины. По его словам, венгерские беспилотники могли быть направлены для разведки территории.

Согласно докладу главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, украинские военные зафиксировали заходы в воздушное пространство дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны.

«Предварительно они могли вести разведку промышленного потенциала в украинских приграничных районах. Поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить о каждом зафиксированном факте», – отметил Зеленский, слова которого цитирует украинская пресса.

Ранее глава киевского режима заявлял, что Венгрия через своих агентов собирала информацию о расположении ПВО и воинских частей на Закарпатье, а также возможную реакцию местных жителей в случае ввода венгерских миротворцев.

Киев, Анастасия Смирнова

