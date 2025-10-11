российское информационное агентство 18+

Суббота, 11 октября 2025, 17:30 мск

Снова выпрашивал ПВО: Зеленский и Трамп поговорили по телефону

Архив, фото: Reuters

Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор в субботу. Об этом сообщил глава киевского режима, назвав беседу с американским президентом «хорошей» и «очень продуктивной».

Темой разговора, по его словам, стало усиление противовоздушной обороны Украины. «Проинформировал президента Трампа о российских ударах по нашей энергетике. Благодарен за готовность поддержать нас. Обсудили возможности усилить нашу ПВО и договоренности, которые мы готовим по этому поводу», – написал Зеленский в своем тг-канале.

Он отметил, что есть «хорошие варианты, сильные идеи» как реально усилить ПВО, но никакой конкретики не озвучил.

Ранее о телефонном разговоре главы киевского режима с Трампом сообщил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Киев, Наталья Петрова

