На украинской урановой шахте произошла авария

На урановой шахте «Ингульская», которая расположена в Кировоградской области Украины, произошла авария, сообщают украинские СМИ со ссылкой на министерство энергетики страны.

Согласно их данным, накануне случился прорыв гидроукладочной смеси и затопление горизонта в подземной выработке отработанного блока. В результате ЧП пока не обнаружены двое работников шахты. Ведутся аварийно-спасательные работы.

Украинская пресса обращает внимание, что эта шахта является единственной на Украине, где добывается природный уран.

Киев, Анастасия Смирнова

