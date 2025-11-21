На Украине повреждены все крупные теплоэлектростанции

Министерство энергетики Украины сообщило о повреждении всех крупных тепловых и электростанций в стране. При этом ведомство опровергло обвинения в экспорте электроэнергии на фоне внутреннего энергодефицита.

Министерство подчеркнуло, что без внешних поставок производство электроэнергии и так существенно сократилось при сохранении потребностей внутри Украины.

Обвинения в экспорте украинскими властями электроэнергии в Европу появились на фоне массовых отключений электроэнергии по всей стране.

Киев, Анастасия Смирнова

