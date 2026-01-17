Энергетический кризис: мэр Киева призвал жителей покинуть город

Мэр Киева Виталий Кличко выступил с призывом к жителям покинуть город, чтобы снизить нагрузку на энергетическую инфраструктуру. По его словам, Киев переживает самый тяжелый энергокризис за последние четыре года, располагая лишь половиной от необходимого объема электроэнергии.

В интервью агентству Reuters Кличко также заявил, что впервые в истории Киева в сильные морозы большая часть города осталась без отопления и с огромным дефицитом электроэнергии.

Мэр украинской столицы уточнил, что жители города вынуждены сталкиваться с отключениями централизованного электроснабжения до 18-20 часов в сутки.

Несмотря на западную поддержку, около 100 домов все еще остаются без отопления, в городе открываются пункты обогрева.

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль накануне объявил о чрезвычайной ситуации в энергетике страны. По его словам, на Украине отсутствуют неповрежденные электростанции. «Выбиты тысячи мегаватт генерации», – пояснил он накануне, выступая в Верховной Раде. При этом глава Минэнерго отметил, что самая сложная ситуация сложилась в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

