Президента России в Зауралье собираются выбирать «на высоком организационном уровне»

В Зауралье стартовала подготовка к выборам президента России, которые пройдут 18 марта 2018 года. О том, как будет организована масштабная избирательная кампания в Курганской области, какие организационные вопросы предстоит решить, обсудили сегодня, 19 декабря, на семинаре-совещании под председательством губернатора области Алексея Кокорина. В разговоре приняли участие члены правительства региона, депутаты Курганской областной Думы, представители облизбиркома, федеральных структур, Общественной палаты Зауралья, органов местного самоуправления.

Как сообщает пресс-служба главы региона, губернатор Алексей Кокорин отметил, что Совет Федерации принял и официально опубликовал Постановление «О назначении выборов Президента Российской Федерации», которое вступило в силу 18 декабря.

Говоря о тех задачах, которые предстоит выполнить в Курганской области, для организации и проведения выборов главы государства, Губернатор подчеркнул: «Самая главная задача – это открытость, соблюдение законности, ни у кого не должно быть сомнений в легитимности этой избирательной кампании. Важно, чтобы каждый гражданин, который обладает правом голоса, имел возможность выполнить свой гражданский долг, прийти на избирательный участок и сделать свой выбор. От органов местного самоуправления, правительства области, избирательных комиссий требуется качественно выполнять свои должностные обязанности. В Курганской области выборы должны пройти на высоком организационном уровне».

Алексей Кокорин отметил: сегодня в регионе, в том числе во всех муниципальных образованиях – районах и городских округах, реализуется комплекс мероприятий по подготовке к выборам, сформированы рабочие группы по уточнению списков избирателей, выстроено взаимодействие с избирательными комиссиями. Для успешного прохождения избирательной кампании на территории региона необходимо обеспечить работу избирательных комиссий всех уровней, реализовать план календарных мероприятий Центральной избирательной комиссии, обеспечить бесперебойную работу Государственной автоматизированной системы РФ «Выборы», избирательных участков (они должны быть обеспечены компьютерами, телефонной связью, транспортом и т.д.), выполнить весь комплекс мероприятий по сохранению правопорядка, общественной и пожарной безопасности в местах для голосования. Особая работа должны быть проведена по информированию граждан о подготовке и проведении выборов.

Председатель избирательной комиссии региона Валерий Самокрутов рассказал о нововведениях на выборах президента. В частности, изменился порядок подачи заявления для голосования по месту пребывания, отменено так называемое «крепостное избирательное право». За 45 дней до голосования, то есть с 31 января, у граждан, которые в день голосования будут далеко от своего избирательного участка, есть возможность обратиться в любую территориальную избирательную комиссию, Многофункциональный центр или через портал по предоставлению государственных и муниципальных услуг и подать заявление на участие в голосовании по месту пребывания. С соответствующим заявлением гражданин может обратиться и в участковую избирательную комиссию с 25 февраля. Все эти заявления будут направлены в федеральный центр информатизации и 16 марта будут переданы в территориальные и участковые избирательные комиссии. Это даст возможность тех, кто будет голосовать по месту пребывания, исключить из списков избирателей по месту регистрации и включить по месту нахождения.

По законодательству голосовать вне избирательных участков могут только заболевшие граждане и инвалиды. В этих случаях сотрудники участковой избирательной комиссии выезжают на дом.

Курган. Другие новости 19.12.17

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