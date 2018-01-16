Губернатор Кокорин встретился с лидерами курганских партий: обсудили выборы президента

Курганский губернатор Алексей Кокорин встретился с представителями региональных отделений политических партий. Глава региона предложил продолжить взаимодействие в рамках Соглашения о сотрудничестве по совершенствованию политической системы, одна из основных целей которого – соблюдение принципов цивилизованной политической конкуренции.

Как сообщает губернаторская пресс-служба, встреча с партийными лидерами состоялась в рамках расширенного заседания Президиума Консультативного Совета политических партий при Губернаторе Курганской области, которое состоялось сегодня, 16 января.

Во встрече приняли участие председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов, руководители региональных отделений политических партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Патриоты России» и «Родина».

Открывая встречу, Алексей Кокорин поблагодарил руководителей региональных отделений партий за сотрудничество по обеспечению в регионе общественно-политической стабильности и подчеркнул: «Спасибо вам за ту работу, которую мы в предыдущие годы вместе вели, и за то, что у нас выборы проходят на правовых регламентированных основах. В этом, конечно, ваша заслуга как руководителей. В 2018 году самое основное политическое событие – это выборы Президента Российской Федерации, которые состоятся 18 марта. Наша с вами задача – сделать так, чтобы на территории Курганской области они прошли абсолютно легитимно, честно и прозрачно. Чем больше жителей Курганской области примет участие в голосовании, тем легитимнее будут выборы. У каждого кандидата есть свои сторонники, которые вправе прийти на избирательный участки и отдать свои голоса. При этом волеизъявление должно идти от души. Человек должен определиться с выбором и проголосовать за того кандидата, которого считает наиболее достойным».

Глава области отметил, что выборы должны пройти на высоком организационном уровне, с соблюдением всех принципов цивилизованной политической конкуренции, уважительного отношения ко всем участникам избирательного процесса. Важно также организовать контроль как за соблюдением законности в период подготовки к выборам, так и в день голосования. Один из способов – привлечение для этого на избирательные участки больше наблюдателей от разных партий.

О соблюдении принципов цивилизованной политической конкуренции в ходе подготовки и проведения выборов президента высказались представители всех региональных отделений политических партий, принявших участие в заседании президиума консультативного совета.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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