Правопорядок на президентских выборах в Кургане обеспечат более 250 полицейских

В зауральской столице сегодня прошел семинар-совещание с председателями участковых избирательных комиссий. В мероприятии принял участие начальник отдела охраны общественного порядка УМВД России по Кургану Виталий Кобзев.
В городском УМВД создана рабочая группа по организации взаимодействия с Администрацией города и избирательными комиссиями по вопросам обеспечения правопорядка и безопасности граждан в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации. С 15 по 18 марта на объектах участковых избирательных комиссий круглосуточное дежурство будут осуществлять более ста сотрудников полиции. Также объекты расположения комиссий обследуют кинологи со служебными собаками.
Как сообщает пресс-служба курганского УМВД, в день выборов охранять общественный порядок на участковых избирательных комиссиях в городе Кургане будут более 250 полицейских, обеспеченных специальными средствами и ручными металлодетекторами. Кроме того, к избирательным участкам приблизят наряды комплексных сил полиции.
Курган, служба информации РИА «Новый День»
Курган. Другие новости 07.02.18
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