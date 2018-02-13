Избирательные участки Кургана активно оснащают металлодетекторами

122 рамки-металлодетектора появятся на избирательных участках к выборам. Они будут установлены до 2 марта в Кургане. Об этом говорилось на заседании правительства региона 13 февраля, которое прошло под руководством губернатора Алексея Кокорина.

По данным губернаторской пресс-службы, представлявший проект постановления правительства области первый заместитель директора департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Сергей Горбачев сообщил, что уполномоченным органом, который возьмет на себя ответственность за прием оборудования, будет департамент образования и науки региона (подведомственный ему Центр ресурсного обеспечения г. Кургана). Контролировать получение будет заместитель губернатора – директор Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Александр Константинов.

Глава региона подчеркнул важность обеспечения мер безопасности при голосовании. Он заявил, что рамки не просто нужно получить, их требуется установить и настроить, чтобы они работали. В будущем, после выборов, по его словам, металлодетекторы должны остаться в крупных муниципальных и государственных учреждениях, там, где это возможно.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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