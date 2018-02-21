Перед президентскими выборами зауральские силовики переходят на усиленный режим несения службы

Обеспечение безопасности зауральцев в период проведения выборов Президента Российской Федерации стало главной темой заседания региональной антитеррористической комиссии и Оперативного штаба. Его провел заместитель председателя антитеррористической комиссии, начальник Управления ФСБ Росси по Курганской области Дмитрий Сивак сегодня, 21 февраля. В совещании также принял участие первый заместитель Губернатора области Виктор Сухнев.

Для осуществления правопорядка в период организации и проведения выборов приняты все необходимые меры по недопущению нарушений выборного законодательства и обеспечения правопорядка.

Налажено взаимодействие с избирательными комиссиями всех уровней, в том числе и по вопросам технической укрепленности мест голосования, организовано их обследование.

Для обеспечения антитеррористической защищенности избирательных участков в период проведения выборов сотрудниками полиции будут использоваться 122 стационарных и 543 ручных металлодетектора.

Для обеспечения безопасности в день голосования личный состав силовых структур региона переводится на усиленный режим несения службы.

По итогам рассмотрения вопроса о выполнении мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Курганской области участниками заседания сделан вывод о том, что ситуация в сфере противодействия идеологии терроризму и экстремизму в Зауралье остается стабильной и контролируемой.

Собравшиеся также обсудили вопрос обеспечения антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры в период подготовки к проведению чемпионату мира по футболу FIFA -2018 в городе Екатеринбурге летом текущего года.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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