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Пятница, 16 марта 2018, 09:59 мск

Курган

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Безопасность президентских выборов в Зауралье обеспечат более 1200 полицейских и росгвардейцев

В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов президента России зауральской полицией во взаимодействии с органами исполнительной власти и иными правоохранительными органами реализуется комплекс организационных и практических мероприятий.

Как сообщает пресс-служба курганского УМВД, в период подготовки к проведению выборов президента России все избирательные участки и прилегающие к ним территории будут обследованы сотрудниками полиции с применением технических средств и служебных собак.

Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан в местах голосования будет задействовано более 1200 сотрудников полиции, а также представители Росгвардии.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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