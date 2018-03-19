За Путина в Зауралье проголосовали 73,3% избирателей: это на 10% больше чем в 2012 году

В Зауралье подвели предварительные итоги выборов президента РФ. Кандидатуру Владимира Путина здесь поддержали 73,3% избирателей, что на 10% превышает показатели выборов 2012 года, сообщает пресс-служба главы Зауралья.

Говоря о результатах, губернатор области Алексей Кокорин отметил: «Выборы в Курганской области прошли на высоком организационном уровне, не зафиксировано никаких серьезных происшествий и нарушений. В Зауралье за Владимира Владимировича Путина проголосовали более 73 процентов избирателей, пришедших на участки. Отмечу, что эта цифра на 10% выше показателей 2012 года, когда состоялись предыдущие выборы Президента. Это говорит об огромном доверии со стороны зауральцев политике действующего главы государства. Со своей стороны, хочу поблагодарить всех тех, кто в это воскресенье, 18 марта, пришел на избирательные участки и отдал свой голос за нашего президента».

О главных итогах выборов сегодня, 19 марта, рассказал в ходе пресс-конференции председатель облизбиркома Валерий Самокрутов. Обработано 100% протоколов. В выборах приняли участие более 434 тысяч зауральцев, общая явка составила 61,74%. Самые высокие показатели явки в Частоозерском районе – 78,26%, Шадринском – 70,73%, Мокроусовском – 69,35%.

По предварительным итогам, действующий президент России Владимир Путин набрал 73,30% голосов избирателей, Павел Грудинин (КПРФ) – 13,67%, Владимир Жириновский (ЛДПР) – 8,74%, Ксения Собчак («Гражданская инициатива») – 1,06%. Остальные кандидаты набрали менее одного процента голосов: Максим Сурайкин («Коммунистическая партия коммунисты России») – 0,69%, Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») – 0,62%, Григорий Явлинский («Российская объединенная демократическая партия «Яблоко») – 0,53%, Борис Титов («Партия Роста») – 0,50%.

Нарушений законодательства и общественного порядка в ходе голосования не зафиксировано.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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